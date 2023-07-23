Столтенберг проведет внеплановое заседание Совета НАТО-Украина

В среду, 26 июля, под председательством генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга пройдет внеочередное заседание Совета НАТО-Украина. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, постпреды обсудят текущую ситуацию на Черном море, в частности, попытаются найти варианты транспортировки украинского зерна морским путем.

Ранее сообщалось, что Россия приостановила участие в черноморской зерновой инициативе. Это было обусловлено тем, что партнеры по сделке за год не выполнили ни одного условия Москвы.