Столтенберг проведет внеплановое заседание Совета НАТО-Украина
В среду, 26 июля, под председательством генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга пройдет внеочередное заседание Совета НАТО-Украина. Об этом пишет «Интерфакс».
Представитель альянса Оан Лунгеску отметил, что заседание будет собрано по инициативе украинской стороны.
По его словам, постпреды обсудят текущую ситуацию на Черном море, в частности, попытаются найти варианты транспортировки украинского зерна морским путем.
Ранее сообщалось, что Россия приостановила участие в черноморской зерновой инициативе. Это было обусловлено тем, что партнеры по сделке за год не выполнили ни одного условия Москвы.
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