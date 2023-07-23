Названа главная тема заседания Совета Украина — НАТО

Разрыв зерновой сделки и возможности продолжения экспорта зерна с Украины по Черному морю станут главной темой заседания Совета Украина - НАТО на уровне послов, которое состоится 26 июля в Брюсселе. Об этом сообщила журналистам в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

"Второе заседание Совета Украина - НАТО пройдет 26 июля. Его главной темой станут проблемы доставки украинского зерна по Черному морю и последние события", - сообщила она.

Совет Украина - НАТО был создан на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля. Его главной особенностью стал тот факт, что Украина может самостоятельно созывать его заседания в случае необходимости.

По информации источников ТАСС в Брюсселе, не все послы стран НАТО сейчас находятся в Бельгии в связи с сезоном отпусков, поэтому от нескольких стран альянса на встрече в среду могут присутствовать не постоянные представители при НАТО, а их заместители.