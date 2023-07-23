Лукашенко разъяснил идею принятия Украины в НАТО «по частям»

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров в Стрельне под Санкт-Петербургом обсудили ситуацию с Западной Украиной. Об этом пишет РИА «Новости».

Лукашенко пояснил, что в настоящее время в СМИ активно обсуждается инициатива о принятии Украины в Североатлантический альянс по «по частям».

По его мнению, публикации в прессе являются своего рода «дымовой завесой», призванной скрыть желание США и ЕС «оттяпать западную Украину и присоединить к Польше».

Западные области Украины станут платой за активное участие польских солдат в противостоянии, отметил Лукашенко.

Глава Белоруссии заметил, что Соединенные Штаты поддерживают эту инициативу, в то время как для Минска и Москвы отрыв Западной Украины неприемлем.