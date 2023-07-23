Стало известно о пророчестве Никсона об Украине

Экс-глава США Ричард Никсон в 1994 году посетил ряд российских и украинских городов, рассказал обозреватель Люк Нихтер в статье для The Wall Street Journal. Он заметил, что видного политика встревожила ситуация на Украине.

После возвращения из турне, заметил автор статьи, Никсон написал американскому лидеру Биллу Клинтону письмо на 7 страницах. В нем он изложил итоги своего путешествия.

«Обстановка на Украине крайне взрывоопасная. Если она выйдет из-под контроля, то ситуация в Боснии покажется просто детским лепетом», - предупредил Никсон.

Политик подчеркнул, что на фоне крайней важности республики для США, Вашингтону следует усилить дипломатическое присутствие в Киеве.

Ричард Милхауз Никсон - известный американский политический и государственный деятель, республиканец, 37-й президент Соединённых Штатов Америки (1969—1974), 36-й вице-президент США (1953—1961).