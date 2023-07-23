Главы МИД Ирана и ОАЭ осудили осквернение Корана в Швеции и Дании

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которого стороны осудили акции с надругательством над Кораном. Это следует из заявления, опубликованного в официальном Telegram-канале иранского МИД.

Согласно документу, главы МИД решительно осудили акции с осквернением Корана, произошедшие в Дании и Швеции. Кроме того, министр иностранных дел Ирана призвал провести экстренное заседание глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в Организацию исламского сотрудничества (ОИС), в связи с подобными действиями.

Со своей стороны эмиратский коллега Абдоллахияна приветствовал подобную инициативу и заявил о неприятии оскорбления религий, конфессиональных убеждений и священных текстов.

В субботу в МИД Ирака проинформировали, что ОИС в ближайшее время проведет экстренное заседание для рассмотрения вопроса противодействия проявлениям исламофобии, которые были отмечены в последнее время в странах Запада.