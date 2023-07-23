В Одессе выступили против национализации российского консульства

Одесская областная администрация выступила против национализации здания консульства России. Об этом сообщает местное издание «Думская».

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В администрации сочли национализацию «нецелесообразной», следует из ответа замглавы администрации Дмитрия Радулова.

В документе, который опубликовала «Думская», также сказано, что решение было принято с учетом позиции МИД Украины о необходимости соблюдения норм международного права.

В мае городской совет Одессы попросил кабинет министров Украины конфисковать здания российского консульства в городе. В настоящее время консульство не действует, так как дипломатические отношения между Россией и Украиной разорваны.