Лукашенко назвал неприемлемыми планы Польши по расчленению Украины

Планы Польши по расчленению Украины являются неприемлемыми. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Telegram-канал «Пул первого».

«Отрыв Западной Украины, расчленение Украины для нас неприемлемо», – сказал Лукашенко

На встрече президенты обсудили ход СВО, ситуацию у границ Белоруссии. В частности, Лукашенко пожаловался на бойцов ЧВК «Вагнер», которые просят пустить их на Запад.

Также был затронут ряд экономических вопросов.

Переговоры двух лидеров состоялись в воскресенье в Константиновском дворце Стрельны.

По окончании воскресной встречи Путин и Лукашенко отправились в Кронштадт, в музейно-исторический парк «Остров фортов».