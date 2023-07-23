Лукашенко назвал неприемлемыми планы Польши по расчленению Украины
Планы Польши по расчленению Украины являются неприемлемыми. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Telegram-канал «Пул первого».
«Отрыв Западной Украины, расчленение Украины для нас неприемлемо», – сказал Лукашенко
На встрече президенты обсудили ход СВО, ситуацию у границ Белоруссии. В частности, Лукашенко пожаловался на бойцов ЧВК «Вагнер», которые просят пустить их на Запад.
Также был затронут ряд экономических вопросов.
Переговоры двух лидеров состоялись в воскресенье в Константиновском дворце Стрельны.
По окончании воскресной встречи Путин и Лукашенко отправились в Кронштадт, в музейно-исторический парк «Остров фортов».
Переговоры продолжатся в понедельник.