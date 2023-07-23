Лукашенко привез Путину карту переброски польских войск к Союзному государству

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу с российсским коллегой Владимиром Путиным карту переброски польских войск к границам Союзного государства. Об этом сообщает BELTA.

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По его словам, одна из польских бригад расположилась в 40 километрах от Бреста. Еще одна находится примерно в 100 километрах от Гродно.

Переговоры лидеров двух стран начались в воскресенье, 23 июля, в Константиновском дворце в Стрельне. В Санкт-Петербург Лукашенко приехал накануне, 22 июля.