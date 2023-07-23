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Лукашенко: бойцы ЧВК «Вагнер» желают сходить на Запад «на экскурсию»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с президентом России Владимиром Путиным пожаловался на бойцов ЧВК «Вагнер», которые просят пустить их на Запад. Об этом пишет РИА «Новости».

Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы»
© РИА Новости

Лукашенко отметил, что Минск «стали напрягать «вагнеровцы». По его словам, они просят отпустить их на Запад.

На вопрос о том, что они собираются делать в западных странах, заметил белорусский лидер, они заявляют, что желают «сходить на экскурсию» в Варшаву, а также в аэропорт Жешув.

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Лагерь ЧВК, отметил Лукашенко, согласно договоренностям, располагается в центре страны. Передислокация к границам исключается, в силу того, что у бойцов компании «настроения плохие».

Ранее сообщалось, что в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом, начались переговоры Путина и Лукашенко. Предположительно, они продлятся два дня.

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