Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с президентом России Владимиром Путиным пожаловался на бойцов ЧВК «Вагнер», которые просят пустить их на Запад. Об этом пишет РИА «Новости».

Лукашенко отметил, что Минск «стали напрягать «вагнеровцы». По его словам, они просят отпустить их на Запад.

На вопрос о том, что они собираются делать в западных странах, заметил белорусский лидер, они заявляют, что желают «сходить на экскурсию» в Варшаву, а также в аэропорт Жешув.

Лагерь ЧВК, отметил Лукашенко, согласно договоренностям, располагается в центре страны. Передислокация к границам исключается, в силу того, что у бойцов компании «настроения плохие».