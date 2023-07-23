WSJ: Запад знал, что Киеву не хватит оружия для наступления

Сотрудники оборонных ведомств западных стран знали, что ВСУ не хватит вооружений для успешного контрнаступления, заявил обозреватель Дэниел Майклс в статье для Wall Street Journal. На фоне этого, добавил он, в США и ЕС надеялись, что «мужество и находчивость» украинцев компенсируют нехватку бронетехники.

«Западные военные чиновники знали, что у Киева нет всей подготовки и оружия... которые ему нужны, чтобы вытеснить российские войска», - отметил Майклс.

Вместе с тем, уточнил обозреватель, они надеялись на такие свойства характера жителей Украины, как «мужество и находчивость». Их ожидания, добавил он, не оправдались.

По его мнению, наступление ВСУ зайдет в тупик. Это будет означать, что жизни солдат и офицеров ВСУ, поставленная Западом бронетехника потеряны зря, без какого-либо смысла.