СМИ: установка кардиостимулятора Нетаньяху прошла успешно
Операция по установке кардиостимулятора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху прошла успешно и без осложнений, состояние здоровья премьера оценивается как хорошее. Пока он остается под наблюдением в отделении кардиологии медицинского центра Sheba госпиталя Tel HaShomer, сообщает в воскресенье радио Kan.
Премьеру Израиля установят кардиостимулятор
Биньямина Нетаньяху госпитализировали
По информации радиостанции, врачи премьера рекомендовали имплантацию кардиостимулятора после того, как накануне вечером устройство мониторинга сердечного ритма предупредило об аритмии у политика. Как отмечает Kan, пока не принято решение о том, будет ли Нетаньяху выписан в воскресенье, как того хочет его канцелярия, или останется в госпитале для дальнейшего наблюдения.
Ночью в воскресенье канцелярия проинформировала, что медики установят Нетаньяху кардиостимулятор. Как отметили в ведомстве, хирургическое вмешательство выполнялось "под седацией" и на время операции обязанности главы правительства возлагались на министра юстиции и вице-премьера Ярива Левина.
15 июля канцелярия премьера сообщила, что Нетаньяху прибыл в медицинский центр Sheba в удовлетворительном состоянии для прохождения медицинского обследования. Сам премьер заявил, что за день до этого провел много времени на солнце и пил мало воды. Из больницы он был выписан на следующий день, из-за кратковременной госпитализации премьера еженедельное заседание израильского кабмина было перенесено с 16 на 17 июля. Газета Yedioth Ahronoth 16 июля сообщала, что в больнице в сердце 73-летнего Нетаньяху имплантировали устройство для мониторинга аритмии.
В предыдущий раз Нетаньяху был госпитализирован из-за недомогания 5 октября 2022 года. Возглавлявшему тогда израильскую оппозицию политику стало плохо в крупнейшей синагоге Иерусалима во время праздничной молитвы по случаю Йом Кипура ("Судного дня") - одного из важнейших еврейских праздников. Радиостанция Kan утверждала тогда, что Нетаньяху чувствовал боль в области груди, а пресс-служба политика не стала уточнять природу недомогания.