СМИ: установка кардиостимулятора Нетаньяху прошла успешно

Операция по установке кардиостимулятора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху прошла успешно и без осложнений, состояние здоровья премьера оценивается как хорошее. Пока он остается под наблюдением в отделении кардиологии медицинского центра Sheba госпиталя Tel HaShomer, сообщает в воскресенье радио Kan.

Премьеру Израиля установят кардиостимулятор

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Биньямина Нетаньяху госпитализировали

По информации радиостанции, врачи премьера рекомендовали имплантацию кардиостимулятора после того, как накануне вечером устройство мониторинга сердечного ритма предупредило об аритмии у политика. Как отмечает Kan, пока не принято решение о том, будет ли Нетаньяху выписан в воскресенье, как того хочет его канцелярия, или останется в госпитале для дальнейшего наблюдения.

Ночью в воскресенье канцелярия проинформировала, что медики установят Нетаньяху кардиостимулятор. Как отметили в ведомстве, хирургическое вмешательство выполнялось "под седацией" и на время операции обязанности главы правительства возлагались на министра юстиции и вице-премьера Ярива Левина.

15 июля канцелярия премьера сообщила, что Нетаньяху прибыл в медицинский центр Sheba в удовлетворительном состоянии для прохождения медицинского обследования. Сам премьер заявил, что за день до этого провел много времени на солнце и пил мало воды. Из больницы он был выписан на следующий день, из-за кратковременной госпитализации премьера еженедельное заседание израильского кабмина было перенесено с 16 на 17 июля. Газета Yedioth Ahronoth 16 июля сообщала, что в больнице в сердце 73-летнего Нетаньяху имплантировали устройство для мониторинга аритмии.