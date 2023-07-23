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Депутат Уоллес: ЕС не выполнил обещания, но осуждает Россию за выход из зерновой сделки

Депутат Европарламента Мик Уоллес в своем Twitter заявил, что Европейский союз не выполнил обещания, которые были согласованы с Организацией Объединенных Наций, и отправил Африке меньше зерна, чем европейским странам, но при всем этом осуждает Россию за выход из зерновой сделки.

В Европарламенте уличили Евросоюз в махинациях с зерновой сделкой
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«Отказ Российской Федерации продлить черноморскую зерновую инициативу осуждается Евросоюзом, но почему ЕС не разблокировал экспортные санкции в отношении сельскохозяйственных товаров, как было согласовано ООН?» — задался он вопросом.

Кроме того Уоллес поинтересовался, почему Африка получила только 12% украинского зерна, а богатые европейские страны — 40%.

22 июля агентство Bloomberg сообщало, что в мире стали нарастать угрозы продовольственной безопасности. Агентство отмечало, что жаркая погода, нарушенные глобальные цепочки поставок и конфликт на Украине могут привести к разрушению продовольственной безопасности, из-за чего цены на продукты резко вырастут.

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