В Европарламенте уличили Евросоюз в махинациях с зерновой сделкой

Депутат Европарламента Мик Уоллес в своем Twitter заявил, что Европейский союз не выполнил обещания, которые были согласованы с Организацией Объединенных Наций, и отправил Африке меньше зерна, чем европейским странам, но при всем этом осуждает Россию за выход из зерновой сделки.