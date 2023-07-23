В Испании проходят досрочные парламентские выборы

В Испании сегодня, 23 июля, проходят досрочные парламентские выборы. Премьер-министр пиренейского королевства социалист Педро Санчес объявил об их проведении после того, как в мае в ходе региональных и муниципальных выборов во многих местах победу одержали представители Народной партии, главной оппозиционной силы в стране.

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Однако предсказать, чем завершится сегодняшнее голосование, не берется ни один эксперт. Как показали последние опросы, и правые, и левые силы имеют примерно равные шансы на успех. Для того, чтобы получить право сформировать кабинет министров, та или иная партия или коалиция должна получить не менее 176 мест в 350-местном Конгрессе депутатов (нижней палате парламента).

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Согласно исследованиям различных компаний и центров изучения общественного мнения, Испанская социалистическая рабочая партия может получить от 26 до 28 процентов голосов, а ее главный соперник - Народная партия - от 25 до 36 процентов. Долгое время именно эти две политические силы сменяли друг друга во власти в Испании, однако в последние годы их поддержка снизилась, в стране появились новые партии, которые переманили к себе избирателей.

Именно поэтому социалисты, одержавшие победу на выборах 2019 года, были вынуждены пойти на союз с партией "Унидас Подемос", чтобы сформировать правительство. Явно коалиционным будет и новый кабинет министров, а потому важное значение приобретает то, как будут сегодня голосовать за другие политические силы.

Так, согласно опросам, левое движение "Сумар" (Sumar) может

получить 11-14 процентов голосов, а крайне правая "Вокс"(Vox) - 8,5-14 процентов. Еще 15 партий, принимающих участие в выборах, пользуются гораздо меньшей поддержкой, лишь каталонские и баскские националистические силы могут рассчитывать на то, что будут представлены в новом парламенте группами по 6-8 депутатов, остальные получат лишь по 1-2 места. Однако сбрасывать их со счетов не стоит, ведь если основные правые и левые силы получат равную поддержку, именно от союза с небольшими партиями может зависеть, кто же именно получит право сформировать новое правительство.

Стоит отметить, что политические программы социалистов и консерваторов во многом схожи, они нацелены на социальную поддержку населения и модернизацию страны. Так, ИСРП предлагает закрепить законодательно, чтобы минимальная заработная плана не была менее 60 процентов от средней по стране. А Народная партия хочет снизить подоходный налог для тех, кто получает менее 40 тысяч евро в год. Обе силы предлагают улучшения в сфере образования, продвигают "зеленую повестку".

Явные отличия касаются отношения к франкизму. Лидер Народной партии Альберт Фейхоо хочет отменить закон о демократической памяти, который принял социалист Педро Санчес и который фактически поставил вне закона все, что связано с диктатором Франсиско Франко.