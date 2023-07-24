Байден считает, что Нетаньяху не следует торопиться с судебной реформой

Президент США Джо Байден считает, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не следует спешить с проведением судебной реформы, которая, по мнению американского лидера, раскалывает израильское общество.

"Принимая во внимание весь спектр угроз и вызовов, с которыми прямо сейчас сталкивается Израиль, израильскому руководству нет смысла торопиться с этим, в фокусе должно быть объединение людей и поиск консенсуса", - сказал Байден порталу Axios в воскресенье.

Как пишет издание, президент призывает Нетаньяху не начинать запланированное голосование в Кнессете (парламенте страны) по относящемуся к судебной реформе закону, который ограничивает возможности Верховного суда по контролю над решениями исполнительной ветви власти и который уже был ранее принят Кнессетом в первом чтении. Байден пояснил, что в нынешнем виде "предложение по судебной реформе" приводит к "большей, а не меньшей разобщенности" израильского населения.