CNN: в Греции прогнозируют самую длительную жару в истории метеонаблюдений

Афинская национальная обсерватория спрогнозировала самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений Греции. Об этом сообщает CNN.

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— Мы, вероятно, переживем от 15 до 16 дней сильной жары, чего никогда раньше не было в нашей стране, — заявил директор по исследованиям обсерватории Костас Лагувардос.

По словам метеоролога, аномальная жарка может продлиться и на более продолжительный промежуток времени, однако сейчас это сложно предугадать. Эксперт подчеркнул, что прошлая тепловая волна длилась 12 дней и была зафиксирована в июле 1987 года.

Он также заявил CNN, что температура в Афинах летом 2023 года может побить исторический рекорд — 44,8 градуса Цельсия, который был установлен в июне 2007 года.

Синоптик Роман Вильфанд накануне предупредил о распространении жары из Европы на юг Турции. По его словам, такие изменения температуры связаны с «тепловым взрывом» в пустыне Сахара.