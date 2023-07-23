Обязанности премьера Израиля временно будет исполнять министр юстиции

Исполнять обязанности главы правительства Израиля, пока премьер Биньямин Нетаньяху находится на операции по установке кардиостимулятора, будет министр юстиции и вице-премьер Ярив Левин, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщении канцелярии главы правительства.

Отмечается, что Нетанияху пройдет процедуру под седацией. Операция запланирована в ночь на 23 июля. Ему имплантируют кардиостимулятор. Манипуляции будут проводить в центре «Шеба» госпиталя «Тель ха-Шомер» в пригороде Тель-Авива.

Туда премьер Израиля прибыл неделю назад. Политику имплантировали прибор для мониторинга частоты сердечных сокращений. Нетаньяху попал в больницу с подозрением на обезвоживание, этот диагноз был подтвержден после проведения серии тестов.