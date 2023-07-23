"Смертельный удар": финны прочувствовали на себе закрытие границы с Россией

Аутлет-деревня Zsar в Финляндии рядом с пограничным пунктом пропуска Ваалимаа превратилась в «призрак», сообщает Ilta-Sanomat.

Это случилось из-за отсутствия российских туристов. Теперь здесь совсем нет посетителей. Торговый комплекс обанкротился еще осенью прошлого года. При этом планы после открытия Zsar Outlet Village в ноябре 2018 года были амбициозны. Ожидалось, что международные бренды привлекут в первую очередь российских покупателей, а инвестиции оценивалась в 40 миллионов евро.

Однако сначала на количестве приезжих из России сказалась эпидемия COVID-19, и затем — специальная военная операция, в результате чего финансовое состояние компаний, представленных в аутлет-деревне, пошатнулось. Осенью 2022 года власти Финляндии окончательно закрыли границу для российских туристов, а в октябре владельцы торгового центра объявили о банкротстве.

Как сообщил менеджер по недвижимости Микко Томминен, ситуация негативная не только для акционеров, но и для местного муниципалитета, так как в Zsar Outlet Village работало очень много местных жителей, при том, что в Виролахти не так много рабочих мест. В результате многие лишились заработка.