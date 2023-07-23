Нетаньяху ночью проведут операцию на сердце

Главе израильского правительства Биньямину Нетаньяху в ночь на 23 июля проведут операцию по имплантации кардиостимулятора, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра.

Она будет проходить в центре «Шеба» госпиталя «Тель ха-Шомер» в пригороде Тель-Авива. Туда премьер Израиля прибыл неделю назад. Политику имплантировали прибор для мониторинга частоты сердечных сокращений. Нетаньяху попал в больницу с подозрением на обезвоживание, этот диагноз был подтвержден после проведения серии тестов.