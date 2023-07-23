Экс-аналитик ЦРУ анонсировал нападение Польши на Белоруссию

Не исключено, что власти Польши намерены начать операцию против Белоруссии, сообщил YouTube-каналу Dialogue works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, это может произойти на фоне неминуемого поражения Киева. Таким образом, Варшава склонна втянуть Североатлантический альянс в конфликт. В Польше понимают, что Украина проигрывает, а возможности делать вид, что Киев побеждает – нет.

Джонсон указал, что Россия сокрушает бывшую советскую республику. При этом Польша пытается сделать так, чтобы добиться вовлечения в конфликт НАТО. Реагируя на слова российского лидера Владимира Путина о намерениях Варшавы относительно Украины и Белоруссии, эксперт заявил, что Москва обладает исчерпывающей разведывательной информацией об таких планах.

Как указал бывший аналитик, несмотря на попытки Польши вовлечь военный альянс в конфликт с РФ, чтобы не допустить ее к своим границам после поражения Украины, у НАТО нет достаточных сил, чтобы изменить ситуацию на поле боя.