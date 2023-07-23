Найдено страшное предсказание Байдена

Газета New York Post опубликовала архивную видеозапись, на которой президент США Джо Байден говорит о том, что, скорее всего, он не доживет до 2020 года.

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"В 2020 году, по всей видимости, я уже умру", - сказал Байден, выступая в 1991 году перед студентами Детройтского юридического колледжа.

На тот момент он занимал пост сенатора от штата Делавэр. В ходе выступления политик рассказывал о важности выборов судей Верховного суда страны. Он указывал, что решения судей будут влиять на происходящее в стране "спустя много времени после ухода сенатора Байдена, президента Буша". Байден является самым пожилым президентом за всю историю США. Он вступил в должность 20 января 2021 года.