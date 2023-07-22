Под Киевом произошла драка из-за песни на русском языке

Драка между несколькими жителями города Белая Церковь Киевской области Украины произошла из-за исполнения песни на русском языке. Об этом сообщило издание Klymenko Time.

Отмечается, что одной компании не понравилось то, что в другой компании пели на русском языке песню "На теплоходе музыка играет".

Издание также опубликовало в Telegram-канале видео инцидента из соцсетей, авторы которых утверждают, что некоторые участники драки якобы получили телесные повреждения средней тяжести.

Русский язык на Украине

Курс на открытое вытеснение русского языка начал проводиться на Украине сразу после госпереворота в феврале 2014 года. В первые дни после прихода новой власти Верховная рада проголосовала за отмену закона, который действовал с 2012 года и предоставлял русскому языку статус регионального в районах, где он является родным как минимум для 10% населения. Именно отмена этого закона стала одной из причин взрыва протестного движения на востоке Украины, где преобладает русскоязычное население.