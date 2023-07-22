Зеленский пообещал Западу нарастить обороты контрнаступления

Как отметил Зеленский, российской армии удалось хорошо окопаться и заминировать большие территории, воспользовавшись «вынужденной задержкой» начала контрнаступления. По его словам, наступление может «набрать обороты», поскольку ВСУ «уже проходит через заминированные районы и разминирует их».

Ранее Зеленский рассказал, что созвонился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним ситуацию в Черном море, а также присоединение Киева к Североатлантическому альянсу. Он отметил, что в ходе беседы стороны затронули реализацию договоренностей, которые были достигнуты во время Вильнюсского саммита альянса.