Все руководство военкоматов на Украине проверят на коррупцию

Весь руководящий состав военкоматов на Украине будет проверен на предмет коррупции в течение трех месяцев. Об этом заявил глава национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков, передает РИА Новости.

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По его словам, речь идет о сотнях руководителей военкоматов. Он отметил, что НАПК выяснит, кто из руководителей злоупотребляет положением.

«Мы запросили информацию в Минобороны. После получения списка каждый из них будет проверен, а также имущество близких родственников», — рассказал Новиков.