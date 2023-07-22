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В Минэнерго Украины заявили о перебоях с электричеством в ряде областей

Минэнерго Украины рассказало о том, что в ряде регионов страны наблюдаются проблемы с электроснабжением. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В Минэнерго Украины заявили о перебоях с электричеством в ряде областей
© РИА Новости

В ведомстве уточнили, что в ночь на субботу, 22 июля, отключился трансформатор на подстанции в Львовской области. Кроме того, отмечались проблемы с высоковольтной линией передач в Николаевской области.

Из-за неполадок с трансформатором и ЛЭП возникли проблемы с электроснабжением в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее крупный сбой был зафиксирован в мае 2023 года. Без электричества остались порядка 2 млн человек.

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