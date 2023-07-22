В Минэнерго Украины заявили о перебоях с электричеством в ряде областей

Минэнерго Украины рассказало о том, что в ряде регионов страны наблюдаются проблемы с электроснабжением. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В ведомстве уточнили, что в ночь на субботу, 22 июля, отключился трансформатор на подстанции в Львовской области. Кроме того, отмечались проблемы с высоковольтной линией передач в Николаевской области.

Из-за неполадок с трансформатором и ЛЭП возникли проблемы с электроснабжением в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.