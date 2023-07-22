Зеленский обсудил со Столтенбергом ситуацию в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что созвонился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним ситуацию в Черном море, а также присоединение Киева к Североатлантическому альянсу. О разговоре с главой альянса украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

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Зеленский отметил, что в ходе беседы стороны затронули реализацию договоренностей, которые были достигнуты во время Вильнюсского саммита альянса. Вместе с этим они затронули в разговоре тему интеграции Украины в НАТО, а также другие вопросы.

«Поделились оценками нынешней ситуации в Черном море и рисков, создаваемых ею для глобальной продовольственной безопасности», — добавил украинский лидер.

По его словам, он вместе с генсеком НАТО смог продумать первоочередные и будущие шаги, которые необходимы для разблокирования и функционирования черноморского зернового коридора. О каких именно мерах идет речь, Зеленский не уточнил.