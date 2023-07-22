Орбан предупредил о рисках отказа Европы от российской энергии

Полное «отделение» ЕС от российской энергии, обретение энергонезависимости от Москвы приведет к тому, что «Европа окажется в пострадавших», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА «Новости».

По его мнению, в теории Европу возможно отделить от российских энергоресурсов.

Вместе с тем, уточнил премьер, подобные шаги окажутся неэффективными, так как Россию невозможно отделить от остальной части планеты.

Орбан уточнил, что российское сырье, от которого откажется Европа, приобретут другие государства. На фоне этого, добавил он, страны ЕС продолжат страдать от инфляции, а их товары окажутся неконкурентоспособными.

«Российское сырье купит кто-то другой», - предупредил политик.

Европа до начала конфликта на Украине, подчеркнул премьер, платила за углеводороды порядка 300 млрд евро в год, в прошлом году она выплатила 653 млрд евро.