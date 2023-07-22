Авиакомпания Ryanair может возобновить полеты на Украину до конца года. Об этом, сославшись на опыт Израиля. заявил исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири, сообщает РБК.

Топ-менеджер сказал, что Ryanair готовит два плана. Первый вариант предусматривает, что после завершения боевых действий «все откроется за один или два дня».

Второй вариант является «наиболее вероятным».

«Мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года», - сказал О'Лири.

Он считает, что на Украине можно повторить опыт Израиля. По его словам, в Тель-Авив летают самолеты, хотя город находится «всего в 10 минутах езды от Западного берега, откуда запускают ракеты».

О'Лири отметил, что не видит причин, делающих рейсы на Украину невозможными. Он заявил, что уже сейчас украинские чиновники «работают над тем, чтобы в конце этого года разрешить рейсы в Киев и Львов». Им надо доказать, что это безопасно. Тогда авиакомпания начнет выполнять данные рейсы.