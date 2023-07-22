Орбан: мировой баланс переживает тектонические изменения

Пекин за 30 лет догнал и перегнал Соединенные Штаты, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он добавил, что выход Китая на ведущие позиции на планете в целом привел к глобальным изменениям мирового баланса, пишет «Прайм».

По оценке Орбана, ранее история не знала «такого быстрого и тектонического изменения глобального баланса».

Китай нашел свой, значительно отличающийся от американского, путь к вершине, заметил премьер.

Политик уточнил, что в глобальную политику и экономику вернулась древнейшая цивилизация, страна, население которой превышает 1,4 млрд человек.

Китайские производители обогнали американских в таких ключевых сферах, как компьютеры, лекарства, автомобилестроение, резюмировал премьер.