В Копенгагене сожгли Коран

В Дании националисты сожгли копию Корана. Акцию провели перед посольством Ирака в Копенгагене, сообщает Anadolu.

Агентство отмечает, что провокацию организовали члены антиисламской и ультранационалистической группы «Danske Patrioter» («Датские патриоты»).

Акция прошла в присутствии полицейских и журналистов. Радикалы также транслировали свои действия в соцсети онлайн.

По словам организаторов, копию священной книги мусульман сожгли «в знак протеста против нападения на шведское посольство в Багдаде».

В акции участвовали пять человек.

Данное действие уже вызвало резонанс в Ираке. В ночь на субботу МИД страны опубликовал пресс-релиз, осуждающий антиисламскую акцию.

Рано утром в субботу сотни протестующих попытались проникнуть на территорию посольства Дании в Багдаде.

По данным AP, протестующие попытались перейти мост Джумхурия, который ведет в так называемую Зеленую зону, где находится посольство Дании.