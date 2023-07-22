В Копенгагене сожгли Коран
В Дании националисты сожгли копию Корана. Акцию провели перед посольством Ирака в Копенгагене, сообщает Anadolu.
Агентство отмечает, что провокацию организовали члены антиисламской и ультранационалистической группы «Danske Patrioter» («Датские патриоты»).
Акция прошла в присутствии полицейских и журналистов. Радикалы также транслировали свои действия в соцсети онлайн.
По словам организаторов, копию священной книги мусульман сожгли «в знак протеста против нападения на шведское посольство в Багдаде».
В акции участвовали пять человек.
Данное действие уже вызвало резонанс в Ираке. В ночь на субботу МИД страны опубликовал пресс-релиз, осуждающий антиисламскую акцию.
Рано утром в субботу сотни протестующих попытались проникнуть на территорию посольства Дании в Багдаде.
По данным AP, протестующие попытались перейти мост Джумхурия, который ведет в так называемую Зеленую зону, где находится посольство Дании.
Их оттеснили силовики, заблокировавшие мост.