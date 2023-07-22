Турция усложит получение гражданства для вступления в ЕС

Турция усложнит выдачу своих паспортов иностранцам, чтобы ускорить вступление в ЕС. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на дипломатические источники, передает РИА Новости.

«Отныне Турция будет более тщательно подходить к предоставлению гражданства лицам, ищущим убежища», - пишет издание.

Отмечается, что реформа станет новым шагом в иммиграционной политике Турции. Пока специалисты исследуют, каким образом можно усложнить предоставление беженцам турецкого гражданства, «особенно сирийцам».

Дипломатический источник заявил, что просители убежища стали одним из важнейших аспектов визовой проблемы. Некоторые получают гражданство Турции и едут в Европу.

Источник отметил, что ЕС также «предстоит многое сделать».

По его словам, Турция достигнет прогресса в деле вступления в ЕС, если защитит свои границы и гарантирует недопущение мигрантов в страны ЕС.