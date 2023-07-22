В США заявили, что Байден может потерять шанс на переизбрание

Шансы действующего президента США Джо Байдена на переизбрание станут исчезающе малыми, если будет доказано получением им взятки, рассказал обозреватель Fox Business Шон Даффи. Об этом пишет «Прайм».

Аналитик признался, что поддержка Байдена со стороны Демократической партии на фоне текущей повестки вызывает у него недоумение.

Эксперт уточнил, что не понимает, на что надеются демократы, пытаясь «протащить» замешанного в коррупции политика на праймериз.

Эскалация ситуации вокруг Байдена неизбежна, отметил Даффи. Он добавил, что Администрации не удастся полностью погасить скандал.