В Госдуме заявили об «ополячивании» Украины Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский ведет процесс "ополячивания" страны, надеясь, что это позволит ему дольше оставаться у власти, заявил у себя в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин .

"Зеленский ведет процесс ополячивания страны (захват Польшей Украины - прим. ТАСС), надеясь, что в благодарность за это хозяева (Вашингтон и Брюссель - прим. ТАСС) дадут ему возможность подольше удержаться во власти", - написал он.

Спикер палаты добавил, что для этого в том числе был принят закон, который фактически приравняет поляков к украинцам, предоставив им те же права - нахождение на территории страны без разрешений, трудоустройство, обучение, медобслуживание и даже некоторые выплаты.