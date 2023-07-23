Страны G20 оказались в трудном положении из-за военной операции на Украине

Представители страны G20 («Большой двадцатки») не смогли согласовать итоговое заявление с осуждением спецоперации России на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В частности, на встрече в Индии вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек раскритиковал замминистра энергетики России Павла Сорокина за якобы пропаганду «искаженного мировоззрения о причинах энергетического кризиса».

Также страны G20 не пришли к единому мнению по поэтапному отказу от ископаемого топлива. Это усугубило негативный прогресс в климатической дипломатии в преддверии ключевых встреч в текущем году, указали журналисты.

«По большому счету, все члены были едины во мнении о необходимости борьбы с изменением климата», — рассказал министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх после встречи.

Как указало издание, заседание министров проходило на фоне аномальной жары в Европе, Азии и США. Встреча должна была «задать тон» энергетическому переходу в преддверии встречи лидеров «Большой двадцатки» в сентябре, резюмировали журналисты.

Ранее Индия выразила надежду, что президент России приедет на саммит G20 в Нью-Дели. Мероприятие пройдет с 9 по 10 сентября. Официальный представитель МИД страны Ариндам Багчи заявил, что индийская сторона разослала приглашения всем членам G20, а также странам-участницам, приглашенным странам и международным организациям.