Названо направление движения «теплового взрыва» из Европы

Вызванная «тепловым взрывом» в пустыне Сахара аномально жаркая погода распространяется из Европы на юг Турции, где в ближайшие выходные ожидается до 45 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд сообщил РИА «Новости», что в Стамбуле, в Анкаре, на севере Турции температура составит около 35 градусов, а вот на юге республики, на побережье Средиземного моря столбики термометров поднимутся до 40–45 градусов. Вода прогреется до 25–26 градусов.

В центре Западной Европы при этом погода, как ожидается, станет более благоприятной. В Германии, Франции температурный фон около 25 градусов. В Испании жара сохраняется, там 35–40 градусов.

Ранее сообщалось, что на фоне жары в Стамбуле запасы воды сократились до 40% от нормальных значений.