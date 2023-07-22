Страны G7 и ЕС обратятся к Китаю с просьбой о помощи в борьбе с КНДР

Страны G7 и ЕС вместе с еще тремя государствами намерены официально обратиться к властям Китая с просьбой не допустить уклонения КНДР от санкций ООН. Сделать последнее Пхеньян может, используя китайские территориальные воды для перевозки нефти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на копию письма, передает РИА Новости.

Как говорится в документе, запад обеспокоен присутствием многочисленных нефтяных танкеров в территориальных водах в бухте Саньша, которые КНДР использует в качестве убежища для облегчения торговли нефтью после ввода санкций. Письмо должно отправиться постоянному представителю КНР в ООН Чжан Цзюню.

По предварительным данным, к письму прикрепят спутниковые снимки, на которых будут доказательства присутствия нефтяных танкеров КНДР в пределах юрисдикции Китая в 2022 и 2023 годах. Страны призывают Пекин проверять корабли, проходящие в территориальных водах КНР, на наличие контрабанды. Экипажу с таким грузом нужно отказывать «во всех возможных услугах», подчеркивается в письме.