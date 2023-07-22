В США дали объяснение детской мести Зеленского

Живущий в США украинский журналист и блогер Виктор Коваленко заявил, что увольнение посла Украины в Британии Вадима Пристайко вызвано «истерикой» президента Владимира Зеленского. Свое мнение Коваленко выразил в Twitter.

Журналист считает, что, увольняя «одного из лучших профессиональных украинских дипломатов», Зеленский находился в «истерике». По его словам, снятый с поста Вадим Пристайко много сделал для получения военной помощи от Великобритании. По мнению блогера, это событие является еще одним доказательством развития у Зеленского «диктаторской» черты, связанной с требованием максимальной лояльности.

Коваленко с сожалением отметил, что склонность Зеленского и его команды к «детской мести» приводит к тому, что при увольнении они стараются «потроллить» или унизить человека.

Пристайко получил сообщение о своем увольнении во время поездки в небольшой английский город, где он должен был присутствовать на церемонии открытия улицы имени Зеленского.