СМИ: Пропажа главы МИД КНР сорвала визит в Пекин его британского коллеги

Поездку в Пекин министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли пришлось отложить, предположительно, на это повлияло исчезновение министра иностранных дел Китая Цинь Гана из публичного пространства. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Агентство напоминает, что Цинь Ган не появлялся на публике несколько недель, пресса выдвинула уже несколько предположений на этот счет.

«Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил запланированную поездку в Пекин в этом месяце», — пишет Bloomberg.

Издание подчеркнуло, что почти месячное отсутствие министра иностранных дел Китая на публике способствовало задержке визита Клеверли в Пекин.

Близкие к ситуации источники отметили, что долгое отсутствие Цинь Гана в медийном поле, вероятно, значительно повлияло на планы британского министра по этой поездке. Два собеседника Bloomberg заявили, что именно это и стало основной причиной переноса даты поездки. Третий источник агентства, однако, сообщил, что эта ситуация стала «одним из нескольких факторов» решения Клеверли нанести рабочий визит в Пекин позже.