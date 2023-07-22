Президент Никарагуа назвал Зеленского «фашистским президентом»

Президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал украинского коллегу Владимира Зеленского «фашистским президентом» в ходе церемонии по случаю годовщины Сандинистской революции, которую транслировал Canal 4.

Как отметил Ортега, европейские страны хотели пригласить Зеленского поучаствовать в саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и Европейского союза, который прошел 17 и 18 июля в Брюсселе.

«Европейцы сильно надавили, но большинство стран не приняли этого, они не смогли посадить туда фашистского президента Украины», — констатировал он.

Помимо этого, ЕС настаивало на включении в итоговую декларацию встречи пункта с обвинениями в адрес России.

«Логически мы не могли принять это, не имело смысла в повестку дня между Европейским союзом и СЕЛАК включать эти вопросы», — заключил Ортега.