Турция окажет Греции помощь в тушении лесных пожаров
Турция отправит два пожарных самолета и один вертолет для помощи Греции в тушении лесных пожаров. Об этом сообщает управление по связям администрации президента Турции Тайипа Эрдогана, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter ведомства.
«По указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Грецию будут отправлены два пожарных самолета и один пожарный вертолет», — говорится в заявлении.
До этого генеральный секретариат гражданской защиты Греции сообщил, что Европа активно предлагает свою помощь в тушении лесных пожаров после обращения Афин в Европейский механизм гражданской защиты. На запрос немедленно отреагировали Польша, выделившая 149 пожарных и 49 автомобилей, Румыния, предоставившая 40 пожарных и пять автомобилей, а также Словакия, отправившая 31 пожарного и 15 автомобилей.
Агентство отмечает, что жаркое лето обернулось для некоторых европейских стран серьезными проблемами. Лесные пожары начались не только в Греции, но и в Германии, а в ряде муниципалитетов Франции в связи с риском засухи были введены ограничения на использование воды. Жители нескольких регионов Испании страдают от перебоев подачи воды, уровень заполнения водохранилищ для сезона ниже среднего.