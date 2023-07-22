Турция окажет Греции помощь в тушении лесных пожаров

Турция отправит два пожарных самолета и один вертолет для помощи Греции в тушении лесных пожаров. Об этом сообщает управление по связям администрации президента Турции Тайипа Эрдогана, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter ведомства.

«По указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Грецию будут отправлены два пожарных самолета и один пожарный вертолет», — говорится в заявлении.

До этого генеральный секретариат гражданской защиты Греции сообщил, что Европа активно предлагает свою помощь в тушении лесных пожаров после обращения Афин в Европейский механизм гражданской защиты. На запрос немедленно отреагировали Польша, выделившая 149 пожарных и 49 автомобилей, Румыния, предоставившая 40 пожарных и пять автомобилей, а также Словакия, отправившая 31 пожарного и 15 автомобилей.