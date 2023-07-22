В США сочли проблемой отношения между Россией и Кубой

Новый виток соглашений между Россией и Кубой — «сложная ловушка» для США. Такое заявление сделал профессор Техасского университета, историк Джереми Сури в колонке для CNN, пишет РИА Новости.

Автор отмечает, что Гавана и Москва активизировали экономические, торговые и военные связи. Высокопоставленные лица РФ регулярно наносят рабочие визиты в Кубу, Москва экспортирует туда нефть и промышленные товары, между странами открылись прямые рейсы.

Также визит на Кубу совершил учебный корабль ВМФ «Перекоп». Сури считает, что такой шаг прежде всего был «провокацией» и «вызовом» для США, как и выданное Гаваной разрешение Китаю построить на острове «шпионский объект».

«Белый дом хочет, чтобы Кремль [и Китай] признали, что они должны ограничить свою поддержку Кубы и уважать американские интересы», — уверен он.

Профессор считает, что «продолжающаяся военная эскалация России к югу от Флориды» — угроза для текущей стратегии безопасности США, которая нацелена на предотвращение «иностранного вмешательства» в дела региона.