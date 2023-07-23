На Украине заявили о слабости Зеленского после ударов возмездия от России

«Зеленский уже отработанный материал плюс он, конечно, уже не справляется с [президентом России Владимиром] Путиным. Он не может ему противостоять, у него нет квалификации», — считает Соскин. Он отметил, что Зеленский не способен на продуктивную деятельность. По его мнению, лучшее, что может сделать Зеленский, — уйти в отставку.