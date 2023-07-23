На Украине заявили о слабости Зеленского после ударов возмездия от России

Президент Украины Владимир Зеленский не способен обеспечить безопасность страны, что стало понятно после ударов возмездия от России, последовавших за атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. О слабости главы государства заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
Соскин назвал Зеленского «во всем некомпетентным человеком» и «гробокопателем для Украины».
«Зеленский уже отработанный материал плюс он, конечно, уже не справляется с [президентом России Владимиром] Путиным. Он не может ему противостоять, у него нет квалификации», — считает Соскин. Он отметил, что Зеленский не способен на продуктивную деятельность. По его мнению, лучшее, что может сделать Зеленский, — уйти в отставку.
Соскин также назвал «колоссальным ударом» повреждения инфраструктурных объектов в Белгород-Днестровском районе Одесской области, куда попало семь ракет. По его словам, район важен для транспортировки зерна.
Удары возмездия России стали ответом на теракт на Крымском мосту, произошедший 17 июля. 18 и 19 июля российские военные нанесли удары по Одесской области, поразив судоремонтный завод в Одессе, где изготавливали безэкипажные катера. Затем удар был нанесен по объектам военно-промышленного комплекса Украины и складам ВСУ в Одессе. 20 июля удары продолжились — Вооруженные силы России нанесли удары в цеха производства и места хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска.
В ночь на 23 июля российские войска нанесли групповой высокоточный ракетный удар по объектам ВСУ, где готовились террористические акты на территории России.