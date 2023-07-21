Белый дом прокомментировал исчезновение главы МИД Китая

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США не имеют информации о причинах исчезновения из публичного пространства главы МИД Китая Цинь Гана . Об этом сообщает РИА Новости.

Салливан отметил, что с Цинь Ганом должен был встретиться госсекретарь Энтони Блинкен на форуме АСЕАН в Индонезии, но Китай там представил другой представитель МИД Китая — Ван И.

4 июля сообщалось, что власти КНР отложили визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Пекин. Боррель должен был посетить Пекин, где у него была запланирована встреча с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, а также с другими высокопоставленными лицами. Об этом сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на посла ЕС в Китае Хорхе Толедо. Толедо отмечал, что Брюссель и дальше намерен обсуждать с Пекином вопросы стратегического характера.