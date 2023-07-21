Мемуары принца Гарри стали самой выброшенной книгой лета

Мемуары принца Гарри «Spare» стали самой выброшенной книгой лета в Испании, Турции, Греции и других странах. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на The Telegraph.

Отмечается, что соответствующую информацию предоставил британский туроператор On The Beach. По словам главного специалиста по работе с клиентами Зои Харрис, туристы оставляли мемуары у бассейнов, на стойках регистрации, в гостиничных номерах или в мусорных корзинах во всех странах отдыха.

«Отделы забытых вещей на наших самых популярных курортах до краев наполнены экземплярами "Spare", а также пару экземпляров нам прислали из отелей, где отдыхали наши туристы...» — добавила она.