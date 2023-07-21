В Белом доме не стали отвечать, пора ли признать, что "Северный поток" взорвал Киев

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ушел от ответа на вопрос, пора ли уже Соединенным Штатам признать, что диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" организовал Киев .

Салливан в пятницу выступил на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в Аспене (штат Колорадо). В ходе беседы модератор Эдвард Люс - редактор отдела американских новостей и колумнист газеты Financial Times - заявил, что "все знают, хотя администрация США еще не признала, что по совершенно понятным причинам украинцы провели эти диверсии".