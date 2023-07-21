Зеленский назвал Крымский мост военной целью для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является целью для ВСУ, которая должна быть нейтрализована. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Зеленский озвучил во время Аспеновского форума по безопасности.
«Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», – заявил он.
Помимо этого, украинский президент также назвал задачей ВСУ полное возвращение Крыма.
17 июля в районе 145-й опоры Крымского моста произошёл теракт. Погибла семья из двух человек, их ребёнок получил раны средней тяжести.
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