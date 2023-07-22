Президент США Джо Байден в шутку назвал себя "искусственным интеллектом". Соответствующее заявление он сделал перед мероприятием на соответствующую тематику, передает пресс-служба Белого дома .

Ранее Байден пошутил, что Украину могут принять в НАТО за 80 минут. До этого журнал Newsweek опубликовал топ-8 крупнейших ляпов Байдена в 2022 году. В ноябре 2022 года Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым возрастным хозяином Белого дома.