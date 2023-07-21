Байден в шутку назвал себя искусственным интеллектом

Президент США Джо Байден заявил, что является искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление американский президент сделал во время выступления на мероприятии в Белом доме, которое было посвящено развитию американских технологий.

«Я – ИИ», – заявил он.

Отмечается, что окружающие журналисты оценили шутку и посмеялись.