Байден в шутку назвал себя искусственным интеллектом

Байден пошутил, что является искусственным интеллектом
Президент США Джо Байден заявил, что является искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление американский президент сделал во время выступления на мероприятии в Белом доме, которое было посвящено развитию американских технологий.
«Я – ИИ», – заявил он.
Отмечается, что окружающие журналисты оценили шутку и посмеялись.
Ранее Джо Байден не смог найти выход со сцены после мероприятия в Филадельфии.
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