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Байден пошутил, что является искусственным интеллектом

Президент США Джо Байден заявил, что является искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Байден в шутку назвал себя искусственным интеллектом
© globallookpress.com

Такое заявление американский президент сделал во время выступления на мероприятии в Белом доме, которое было посвящено развитию американских технологий.

«Я – ИИ», – заявил он.

Отмечается, что окружающие журналисты оценили шутку и посмеялись.

Ранее Джо Байден не смог найти выход со сцены после мероприятия в Филадельфии.

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