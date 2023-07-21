У берегов США появились зависимые от кокаина акулы

Плавающие у берегов Флориды акулы могли пристраститься к кокаину, который сбрасывают контрабандисты за борт при приближении пограничников, считают американские ученые.

Морской биолог Том Херд и эколог Университета Флориды Трейси Фанара провели эксперименты с акулами возле островов Флорида-Кис, где появлялись истории об «акулах-наркоманах», передает «Российская газета» со ссылкой на New York Post.

Ученые заметили странное поведение этих морских хищников под водой. Акула-молот, избегающая людей при обычных обстоятельствах, пыталась бросаться на них, песчаная акула плавала кругами, делая их вокруг невидимого объекта.