Пашинян оценил вероятность новой войны Армении с Азербайджаном

Новая война Армении с Азербайджаном пока страны не подпишут и не ратифицируют мирный договор «весьма вероятна». Такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян , передает ТАСС.

«Пока мирный договор не подписан и не ратифицирован парламентами обеих стран, — конечно, новая война с Азербайджаном весьма вероятна», — приводятся в материале его слова.

Напомним, что боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армения и Азербайджан предпринимали несколько попыток заключить перемирие и 10 ноября было достигнуто трехстороннее соглашение при посредничестве России. В 2023 году Ереван и Баку начали вести переговоры по будущему мирному договору. В этом вопросе им также помогает РФ, США и ЕС.