Эрдоган провел разговор с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским, передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

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«В ходе телефонного разговора, состоявшегося по просьбе Зеленского, лидеры подробно обсудили в деталях вопрос о продлении действия сделки о черноморском зерновом коридоре», — заявили в канцелярии.

Турецкий политик отметил, что Анкара прилагает активные усилия для того, чтобы воцарился мир.

Ранее власти США оценили шансы компенсировать объемы поставок по зерновой сделке после выхода из нее России. Вернуться к объему экспорта через другие маршруты невозможно, признал госсекретарь США Энтони Блинкен.